LIVE | Het wordt weer spannend in Meppel, AZC en SV Epe lijken kampioensfeestje te moeten uitstellen

derde klasse Robur et Velocitas heeft de nacompeti­tie als reddings­boei

Na het 0-0 gelijkspel tegen AZC is Robur et Velocitas in de laatste twee competitieduels in de derde klasse D afhankelijk van een misstap van de Zutphense koploper. Voor het geval het vlaggenschip van Apeldoorns oudste voetbalvereniging er niet in slaagt kampioen te worden, heeft het altijd de nacompetitie als reddingsboei.

22 mei