LIVE | HHC aast op tweede zege op rij, asv Dronten kan zich geen misstap veroorloven en belangrijke duels voor Olde Veste én VVOG

Derde klasse ASC’62 kan de degradatie­stress beter aan dan DVC Dedems­vaart: ‘Toch was het een van onze mindere wedstrij­den’

De spanning stijgt tot het kookpunt in de onderste regionen van de derde klasse C, waar ASC’62 en DVC Dedemsvaart in een heuse overlevingsstrijd zijn verwikkeld. ASC deed zaterdagmiddag uitstekende zaken door de concurrent met een 2-0 nederlaag weer naar huis te sturen. Handhaving is daardoor nog altijd mogelijk.