LIVE: HHC Hardenberg geeft het helemaal weg, Ramos redt Flevo Boys en enorme domper voor VVOG

LiveblogDe spanning in de top van de Hoofdklasse B is om te snijden. SV Urk gaat nog steeds aan kop, maar de voorsprong op SC Genemuiden en VV Eemdijk bedraagt respectievelijk twee en drie punten. De ploeg van Gert-Jan Karsten gaat vanmiddag op bezoek bij ASV De Dijk. Ze zal met een schuin oog de situatie in Genemuiden in de gaten houden, waar de plaatselijke SC bezoek krijgt van VV Eemdijk. Ook in de Jack’s League staat er met HHC Hardenberg-Spakenburg een interessant affiche op het programma. Daarnaast komen VVOHG en SDC Putten ook in actie, terwijl d’Olde Veste’54 zijn ongeslagen status in de eerste klasse E hoopt te behouden. Kortom, er valt weer genoeg te genieten!