LIVE | HHC lijdt eerste nederlaag van 2022, Steenwijker Boys opent de score in unieke derby en Genemuiden krijgt tik in titelstrijd

Programma Apeldoorn/Veluwe Voetbalderby’s in Elburg en Heerde, dubbelpro­gram­ma voor volleybal­lers Dynamo

In het carnavalsweekend stond een deel van de sport nog even op pauze, maar vanaf nu gaat de regiosport volle bak tot aan het eind van de competities, in veel gevallen tot in juni. En ook met de nodige midweekse duels, dus voor veel clubs zal het een slijtageslag worden.

3 maart