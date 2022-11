LIVE | HHC ontvangt Kozakken Boys, Staphorst neemt het op tegen hekkensluiter en WHC jaagt op nieuwe zege

LiveblogWie na de eerste speelronden had gezegd dat SV Urk een paar weken voor de winterstop slechts drie punten meer zou hebben dan de hekkensluiter, was waarschijnlijk voor gek verklaard. Maar het is toch écht zo. SV Urk neemt het vanmiddag op tegen hoogvlieger GVVV. In dezelfde Derde divisie krijgt Staphorst bezoek van Excelsior’31 en speelt DVS’33 thuis tegen Barendrecht, terwijl in de Vierde divisie B het treffen tussen Flevo Boys en SC Genemuiden op het programma staat. Kortom, het belooft weer een interessante speeldag te gaan worden.