LIVE | HHC op rozen in Volendam, SC Genemuiden slikt de gelijkmaker en SV Urk en VVOG in de achtervolging

LiveblogTerwijl het Nederlands elftal zich voorbereidt op het achtste finaleduel met de Verenigde Staten, staat in het amateurvoetbal de voorlaatste speelronde van dit kalenderjaar op het programma. Ga er maar goed voor zitten, want we hebben een aantal mooie wedstrijden in petto. Zo gaat SV Urk op bezoek bij SteDoCo op jacht naar de derde zege op rij, speelt SC Genemuiden thuis tegen Huizen en krijgt d’Olde Veste’54 bezoek uit Amsterdam. Ook VVOG, DVS’33, Hatto Heim en Go Ahead Kampen komen allemaal in actie. Kortom, we kunnen ons opmaken voor een interessante middag.