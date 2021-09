LIVE | HHC opnieuw in problemen, pikstart voor Urk in Hoofdklasse, VVOG verliest tegen tien man

Via Lelystad op voetbal­avon­tuur in Bulgarije: ‘Trainen, eten, slapen’

10 augustus Zo loop je met wat vrienden door Lelystad, zo voetbal je in Bulgarije. Yoram Zandvliet (22) blaast daar zijn droom als profvoetballer nieuw leven in, want onlangs tekende hij een contract bij FC Levski Lom. Die ploeg komt uit op het tweede niveau.