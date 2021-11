LIVE | HHC pakt drie punten na comeback,SV Urk geeft voorsprong uit handen en VVOG boekt bijzondere overwinning

LiveblogDe afgelastingen vliegen ons weliswaar om de oren, maar dat betekent niet dat we geen mooi programma voor jullie in de aanbieding hebben. Zo speelt HHC Hardenberg vanmiddag de thuiswedstrijd tegen Noordwijk, terwijl in de hoofdklasse B Berkum, SC Genemuiden en SV Urk allemaal in actie komen. Ook in de competities daaronder staan er met onder meer Hierden-KHC en IJVV-ZAC interessante ontmoetingen op het programma. Kortom, ook op deze zaterdag valt er genoeg te genieten in het liveblog!