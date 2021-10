LIVE: HHC schiet uit de startblokken, Sparta Nijkerk leidt tegen Staphorst en nog geen goals bij Genemuiden-Berkum

LiveblogDe Hoofdklasse is inmiddels vijf speeldagen onderweg. We kunnen dus heel voorzichtig de eerste conclusies trekken. Eén daarvan is dat Berkum een teleurstellende competitiestart achter de rug heeft. De verwachtingen rond de Zwolse ploeg zijn altijd hooggespannen, maar ze haalde slechts zeven punten uit de eerste vijf wedstrijden. Vanmiddag gaat Berkum op bezoek bij SC Genemuiden. In dezelfde competitie zal SV Urk met succes de koppositie willen verdedigen. Dat geldt ook voor Sparta Nijkerk, maar dan in de Derde Divisie. We hebben ook voetbal uit de Tweede Divisie en de eerste, tweede, derde, vierde én vijfde klasse in de aanbieding. Kortom, er valt weer genoeg te genieten!