LIVE | HHC stevent af op stunt tegen koploper, Miedema zorgt voor opluchting in Genemuiden en Staphorst toont veerkracht

hoofdklasse Hoog rendement bij Johan Tiems beslist vechtwed­strijd in voordeel van Flevo Boys

Flevo Boys heeft aan het dubbele programma deze week alsnog een driepunter overgehouden. Na de sneue 2-1 verliespartij, dinsdag in Genemuiden, moest de polderploeg zich opladen voor de uitwedstrijd bij degradatiekandidaat NSC. Dit lukte wonderwel, want Flevo Boys won met 2-4 in Nijkerk.

12 maart