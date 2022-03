LIVE | HHC voor de derde keer op achterstand, unieke derby in Steenwijk en Eemdijk deelt Genemuiden flinke tik uit in titelstrijd

LiveblogDe spanning aan kop van de Hoofdklasse B is om te snijden. SV Urk komt vandaag niet in actie, wat betekent dat SC Genemuiden de koppositie kan veroveren. Maar dan moet de ploeg van René van der Weij wel de lastige uitwedstrijd tegen Eemdijk zien te winnen. Met VVOG-DVS’33 staat er ook in de Derde Divisie een interessante ontmoeting op het programma, terwijl tweededivisionist HHC Hardenberg bezoek krijgt van Kozakken Boys. In de lagere competities aandacht voor onder meer Be Quick’28 en Nunspeet. Kortom, genoeg reden om er weer lekker voor te gaan zitten!