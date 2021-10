LIVE: KCVO veegt de vloer aan met SV Vaassen, Colombia herstelt zich en Alcides loopt weg bij TAC’90

AGO­VV-aanvaller Maikel van der Wijk blaakt van het zelfver­trou­wen: ‘18 goals, schrijf maar op’

10 oktober AGOVV had geen kind aan Rood Wit’58. De Apeldoorners wonnen met 2-5 in Putten waardoor de scorende spelers in elk geval een flinke dosis vertrouwen op konden doen. Maikel van Wijk blaakt er van. ,,Ik ga er achttien maken dit seizoen, schrijf maar op.”