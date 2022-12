LIVE | Kelderkraker tussen Flevo Boys en Olde Veste, DVS in de problemen en nog geen goals bij HHC en SC Genemuiden

LiveblogDe laatste volle speelronde in het amateurvoetbal van dit kalenderjaar staat vooral in het teken van revanche. DVS’33, Staphorst, SV Urk en VVOG gingen vorige week allemaal onderuit en hopen de winterstop toch nog met een overwinning en goed gevoel tegemoet te treden. Dat geldt ook voor Flevo Boys en d’Olde Veste’54. De winnaar van het affiche in Emmeloord kan weer even ademhalen. HHC Hardenberg en SC Genemuiden vervolgen daarentegen hun jacht op de koppositie. Dat en nog veel meer komt vanmiddag voorbij in dit liveblog.