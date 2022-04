LIVE | Klarenbeek beslist het in Deventer, eenvoudige middag voor WSV en gaat TKA een 5-0 voorsprong weggeven?

Hoofdklasse SDC Putten komt met onvoldoen­de uit paasweek­end, maar de volgende finales wachten alweer

Van een dossier met pijnpunten naar attractief verzorgd voetbal om vervolgens weer in een wankele fase te belanden: het zijn de grillen van een ploeg in ontwikkeling. Maar na nederlagen tegen Berkum (1-2) en De Dijk (1-3) is de situatie voor SDC Putten wel precair. Eén punt is het verschil met de gevarenzone, al staan er nog 7 potjes op de rol.

18 april