LIVE | Koploper Flevo Boys, Berkum én Urk verliezen en Be Quick’28 en WVF maken er een boeiende wedstrijd van

UPDATE Corona houdt FC Zutphen en Teuge toch van veld; Wesepe, Witkampers, ABS en Diepenveen spelen niet; ook volleybal­clubs aan zijlijn

2 oktober Het coronavirus grijpt ook in de sportwereld om zich heen. Bij FC Zutphen is voor de tweede keer in ruim een week een besmetting te betreuren, waardoor het eerste elftal in de zaterdag derde klasse toch niet in actie komt tegen Teuge.