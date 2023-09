LIVE | Kraker in Staphorst, SC Genemuiden ontvangt koploper Eemdijk en HHC jaagt op vierde zege op rij

14.30 uur: SC Genemuiden - Eemdijk

De ogen zijn vanmiddag vooral gericht op de verrichtingen in de derde divisie A. In alweer de vierde speelronde staan er twee zeer mooie affiches op het programma. De ontmoeting tussen Staphorst en SV Urk mag er uiteraard zijn, maar SC Genemuiden - Eemdijk is dé kraker van deze speeldag. SC Genemuiden verzekerde zich een paar maanden geleden via de nacompetitie van promotie naar de derde divisie en is daarin uitstekend van start gegaan. De ploeg van trainer René van der Weij won in het openingsweekend van Hoogeveen, speelde daarna gelijk tegen Harkemase Boys en boekte vorige week een overtuigende 3-0 overwinning bij DVS’33.