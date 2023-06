LIVE | Lemelerveld geeft het weg, doelpuntrijke finale tussen Havelte en Nieuweschoot, Loenermark maakt gelijk

Programma nacompetitie Zo gaat de nacompeti­tie verder, nog twee weken vlammen

Het aantal kandidaten voor promotie (of handhaving) is gisteren al hardhandig gehalveerd. Maar veel clubs uit de regio zijn nog altijd in de strijd voor een plekje op een hoger niveau of om het vege lijf te redden. Hieronder het programma voor de komende week en ook alvast een blik vooruit naar het finaleweekend.