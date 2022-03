LIVE | Miedema zorgt voor opluchting in Genemuiden, Staphorst toont veerkracht en DVS’33 beleeft teleurstellende middag

LiveblogDe mooiste dag van de week is weer aangebroken en dit betekent dat de spannende titelstrijd in de Hoofdklasse B een vervolg krijgt. Waar SC Genemuiden op eigen veld iets recht heeft te zetten, kan ook SV Urk zich geen puntenverlies veroorloven. In de Derde Divisie hoopt DVS’33 de zege op VVOG een goed vervolg te geven, terwijl tweededivisionist HHC Hardenberg bezoek krijgt van koploper Katwijk. In het liveblog ook aandacht voor de derby tussen Unicum en asv Dronten en de topper tussen WHC en PKC’83. Kortom, ga er maar weer goed voor zitten!