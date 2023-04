LIVE | MSC brengt de spanning terug in topper tegen ‘s Heerenbroek, nog geen goals op Urk en Flevo Boys blijft steken op 1-1

Vierde klasse Vrienden­ploeg ’s-Heeren­broek bespaart hun trainer sessie opdrukken in de kleedkamer

Op een winderige zaterdagmiddag wint vierdeklasser ’s-Heerenbroek afgetekend van hekkensluiter Kampen (7-0) en klimt daardoor naar de tweede plaats. Trainer Freddie van den Burg is tevreden én opgelucht. „Het opdrukken in de kleedkamer is me gelukkig bespaard gebleven.”