LIVE | Nacompetitievoetbal gaat verder, Voorwaarts begint jacht op vierde divisie

vierde klasse Na 31 jaar in het eerste elftal neemt Anton Bijker (48) in tranen afscheid bij SVN’69: ‘Hij heeft altijd voor zijn sport geleefd’

Na afloop van SVN’69 - AVC (3-3) is het alsof Lionel Messi op sportpark Tussenboerslanden heeft gespeeld. ‘Mag ik je shirt’, vraagt een kind van een jaar of elf. Leeftijdsgenoten vragen - met succes - om de schoenen, en zelfs naar het bandje voor de scheenbeschermers is vraag. Maar de superster in kwestie is geen kleine Argentijn, maar een flinke Drent. Genaamd Anton Bijker.