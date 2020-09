LIVE | Niets aan de hand voor SV Zwolle, Activia moet in de achtervolging, Diepenveen op voorsprong en Beekbergen en Klarenbeek in balans

CORONA Acht spelers Alcides in quarantai­ne, ook OZC, Havelte, Hoonhorst, FC Meppel, Hardenberg‘85 en Willems­oord spelen niet

11:24 De wedstrijd van hoofdklasser Alcides, zondag bij RKAVV, is uit het programma gehaald. Bij de Meppeler club is één coronageval geconstateerd, acht teamgenoten zitten in quarantaine.