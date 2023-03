LIVE | Nieuwe deceptie dreigt voor Columbia, Alcides al vroeg in de problemen en Heino aast op eerherstel

Overzicht Apeldoorn/Veluwe DVS'33 is solide, VVOG in laatste half uur onderuit en een droevige pot van CSV Apeldoorn

Ook dit weekend was er bij het amateurvoetbal nog een schaars programma. Alleen de clubs in de ‘divisies’ kwamen in actie en her en der stond er nog een verdwaalde inhaalwedstrijd gepland. Toch was er zeker nog wel wat moois te ontdekken. Hieronder treft u de uitslagen en de korte wedstrijdverslagen met reacties van de betrokkenen aan.