LIVE: Nog geen doelpunten bij Berkum-Genemuiden, teleurstellende middag voor HHC, Staphorst en DVS’33, Flevo Boys doet wat het moet doen als koploper

Poll Voorzitter SV Urk vindt grap over inteelt niet kunnen: ‘Respect­loos, smakeloos en onverstan­dig’

22 september Voorzitter Dick Hellinga van voetbalclub SV Urk is onaangenaam verrast door een grappig bedoelde opmerking in het programmaboekje van competitiegenoot VV Noordscheschut. In het voorwoord worden Urkers in verband gebracht met inteelt.