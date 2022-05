LIVE | Nog geen doelpunten bij Robur-AZC, Sallandia kan de titel al ruiken en Heino in de problemen

LiveblogHoewel vijfdeklasser Sallandia er alles aan gaat doen om vanmiddag het kampioenschap veilig te stellen, zijn de ogen toch vooral gericht op de clash tussen Robur et Velocitas en AZC in de derde klasse D. Het verschil tussen respectievelijk de nummers twee en één is slechts drie punten. Ook bij de ontmoetingen tussen SC Klarenbeek en TKA en Holten en SDOL zijn de belangen groot. In de eerste klasse E krijgen we vandaag nog geen kampioen, want Rohda Raalte komt niet in actie. Er staat in Apeldoorn daarentegen wel een mooie wedstrijd op het programma. Kortom, het belooft weer een leuke middag te worden!