LIVE: Nog geen treffers bij De Treffers-HHC, Lemelerveld en ZAC houden elkaar vooralsnog in balans

Julian de Ruiter moet bij Berkum met boegbeeld Chris van der Meulen in de slag

23 augustus Wie aan de Parallelweg in Steenwijk naar de ruggen op het middenveld van Berkum kijkt weet genoeg. De nummers 20, 21 en 22 vormen het middenrif in de strijd om de derde plaats op de Steenwijker Toren Cup. De Zwolse hoofdklasser is sterker geworden in de breedte. Een bewuste keuze.