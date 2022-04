LIVE | NSC verrast SC Genemuiden, SV Urk baalt van de arbitrage en Kamper derby komt los

vierde klasse Met een wereldgoal deelt Tristan Roeterd namens Twello een flinke tik uit aan Helios

Een goed begin is het halve werk, maar een heel slecht begin hoeft niet onoverkomelijk te zijn. Dat is de les die Twello leerde in de topper bij Helios. De ploeg van Harold Dengerink was, zoals de trainer het verwoordde, ‘niet wakker’ toen ze al in de derde minuut veel te veel ruimte lieten voor het openingsdoelpunt. Na rust volgt een indrukwekkende inhaaljacht.

