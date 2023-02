LIVE | Nu wél raak voor Batavia’90, SC Genemuiden veel te sterk voor CSV Apeldoorn en Berkum op rozen

tweede klasse Justiana ziet ontwikke­ling bij Be Quick’28: ‘Weer een stapje verder’

Een kans of drie, misschien vier. Veel meer geeft Be Quick’28 er niet weg tegen de sterrenequipe van Unicum. Toch peurt Unicum uit het geringe aantal kansen drie doelpunten (1-3). De Lelystedelingen hebben deze zaterdag de meedogenloosheid in huis waar Gillian Justiana met Be Quick zo naar smacht. Toch is de vertrekkende oefenmeester trots op de manier waarop zijn jonge ploeg zich gepresenteerd heeft.