LIVE | Olde Veste opent score tegen Genemuiden, thuisploegen op voorsprong in derby's

Trieste dag voor Willems­oord, voetbal­club trekt zich per direct terug uit competitie: ‘Dit doet wat met je’

Er komt, voorlopig dan, een einde aan het standaardvoetbal in Willemsoord. Na enkele succesvolle jaren zijn er te weinig spelers over om op niveau te blijven spelen. De selectie die is overgebleven, gaat per direct over op 7 tegen 7, op half veld. In de tussentijd werkt de voetbalclub achter de schermen aan een doorstart in het nieuwe seizoen.

26 oktober