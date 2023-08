LIVE | Olde Veste weer op voorsprong, Staphorst op weg naar volgende ronde, uitschakeling dreigt voor Berkum

REACTIE: csv Apeldoorn - ODIN'59 (1-0)

Csv Apeldoorn heeft wat recht te zetten na de degradatie naar de eerste klasse. De start van dit seizoen mag er in ieder geval zijn. De ploeg van trainer Jan Kromkamp won zaterdagmiddag knap van ODIN'59, tot blijdschap van Kelly Joao. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het een mooi seizoen gaat worden. Joao zit sowieso goed in zijn vel, want hij stapte afgelopen woensdag nog het huwelijksbootje in.