LIVE | Ongeregeldheden in Eefde, DAVO degradeert na dramatische strafschoppen en Heino blijft dromen van de hoofdklasse

Programma Deventer/Zutphen De laatste ronde: het seizoen eindigt met de finales in de nacompeti­tie en korfbal­lers KVZ gaan voor de titel

Nog één weekend en dan zit het seizoen 2021/2022 er (zo goed als) op. Na de finales van de nacompetitie weet vrijwel elk team in de regio waar het volgend seizoen aan toe is. In het korfbal wordt daarnaast de laatste speelronde afgewerkt. Daarin kan KVZ de titel pakken.

17 juni