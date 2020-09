LIVE: Opstelling HHC bekend, trainer Genemuiden geeft zijn ploeg een zesje

Ralph Mens wil WWNA ook de geheimen van mooie counter bijbrengen

30 augustus Ralph Mens is terug in het Apeldoornse voetbal. De trainer was de lange tijd voornamelijk in de omgeving van Deventer actief, maar staat komend seizoen aan het roer bij de kakelverse derdeklasser WWNA. Zelf voelt hij het niet als een terugkeer naar vertrouwde grond. „Ik wilde graag nog eens een keer bij WWNA werken.”