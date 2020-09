LIVE | Overtuigende start SV Zwolle, Colmschate’33 vroeg op voorsprong en interessant affiche in Olst

Mike Ahrens wacht op zijn kans bij Sparta Nijkerk

9:46 Hij is nu een paar maanden actief bij zijn nieuwe club Sparta Nijkerk, maar een basisplaats in de competitie heeft Mike Ahrens (28) nog niet weten te bemachtigen. Toch komt daar snel verandering in, zo wenst de dit seizoen vooral als rechtsbuiten acterende voetballer. „Het loopt goed met het team en het is dus wachten op mijn kans.” Zaterdag kwam er een kink in de kabel, Lisse was met 4-1 te sterk voor de Nijkerkers.