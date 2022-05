LIVE | Pakslaag voor Alcides, Rohda Raalte laat Winterswijk terugkomen en is het beslist in Heino?

tweede divisie Bij de vijfde zege op rij van HHC Hardenberg gaat het vooral over het verval in de slotfase: ‘Dan ben je chagrijnig na een 4-3 overwin­ning’

De vijfde overwinning in successie, de derde plaats nog steviger in handen. En toch gaat het bij HHC Hardenberg na de wedstrijd bij Jong FC Volendam (3-4) over het enorme verval in de laatste tien minuten.

24 april