LIVE | Probleemloze middag voor Wacker, Haarle wel in de problemen en Heino en FC Winterswijk in evenwicht

LiveblogHet coronavirus houdt ook het amateurvoetbal flink in zijn greep. De afgelastingen vliegen ons om de oren en vrijdagavond volgde ook nog het nieuws dat amateursport in ieder geval de komende drie weken alleen tussen 9.00 en 17.00 uur beoefend mag worden. Het is dan ook de vraag of er in december nog überhaupt gevoetbald gaat worden door onze clubs. Vandaag in ieder geval nog wel! Zo neemt Wacker, de trotse koploper van 4A, het thuis op tegen Zandhuizen en krijgt Diepenveen in 3D bezoek van Sc. Overwetering. Ook Heino en Loenermark komen in actie.