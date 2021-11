LIVE | Rampzalige start voor Berkum, Bergentheim opent score in Kanaalderby en VVOG op rozen in Amsterdam

derde klasse Olaf Kluiten­berg vliegt met periodeti­tel voor Robur in de bagage naar Dubai

Robur et Velocitas veroverde zondag zowel de koppositie als de eersteperiodetitel. In een rechtstreekse confrontatie zette het ook KCVO op zes punten achterstand. Het afgelopen weekend kon nauwelijks beter verlopen voor de derdeklasser uit Kerschoten. Olaf Kluitenberg, maker van de enige goal in de topper in de 3D, kon na gedane arbeid met een fijn gevoel de koffers inpakken voor een welverdiend weekje vakantie in Dubai.

