LIVE | Resterend programma SC Genemuiden en SV Urk, nét geen remontada in Nijkerk en DVS’33 toont herstel

LiveblogStoelriemen vast op deze Paasmaandag, want het belooft een spectaculaire te worden in het amateurvoetbal. Daarbij zijn de ogen vooral gericht op de titelstrijd in de Hoofdklasse B. Koploper SC Genemuiden krijgt bezoek van NSC Nijkerk, terwijl eerste achtervolger SV Urk het opneemt tegen RKAV Volendam. Ook in de Derde Divisie staat er met DVS’33-SteDoCo een interessante ontmoeting op het programma, waar Columbia in de eerste klasse E de degens kruist met lijstaanvoerder Rohda Raalte. Ook Go Ahead Kampen, SDC Putten en de derby tussen Beekbergen en Klarenbeek passeren de revue in het liveblog.