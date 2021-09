LIVE: Reünie laat niets heel van Ruurlo, spanning terug in Wesepe en Colmschate’33 scoort

LiveblogAlcides gaat vanmiddag op bezoek bij Be Quick 1887 en de ogen zullen vanzelfsprekend gericht zijn op Leon Kooiker. De aanvaller maakte onlangs de overstap van USV naar de ploeg uit Meppel en was in zijn eerste thuiswedstrijd ongelooflijk goed op dreef. Kooiker maakte een hattrick en had daarmee een groot aandeel in de 6-1 overwinning op SDO. Alcides en Kooiker hopen die lijn vanmiddag door te trekken. Naast aandacht voor de hoofdklasse hebben we ook een aantal interessante ontmoetingen in het districtsbeker-toernooi in petto, waaronder Voorwaarts-NEO en Wesepe-Klarenbeek.