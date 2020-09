LIVE | Robur et Velocitas neemt afstand van WWNA, Groen Wit‘62 loopt uit op Apeldoornse Boys en Alcides en TAC’90 in evenwicht

‘Paultje Pils’ wordt 'Paultje Pingel’ onder de lat bij VVOG

Elke voetballer, van klein tot groot, fantaseert zaterdags op de fiets naar de club over een droomscenario later die dag. Een hattrick maken, defensief alles tegenhouden of scoren met een omhaal. Het ideale plaatje voor een keeper? De nul houden en je onderscheiden door een penalty te pakken. Dat ideaalbeeld bewerkstelligde VVOG-doelman Paul Eppink afgelopen zaterdag voor de tweede wedstrijd op rij.