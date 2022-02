LIVE | Robur et Velocitas opent eindelijk de score, Rohda Raalte virtueel alleen aan kop in 1E en Holten in de problemen

LiveblogDit weekend wordt er eindelijk weer een regulier programma afgewerkt in het amateurvoetbal. Maar het wil nog niet echt vlotten. Amateurclubs kampen nog altijd met coronabesmettingen, terwijl het weer natuurlijk ook niet meezit. We hebben desondanks wederom een mooi programma voor jullie in de aanbieding. Zo neemt Robur et Velocitas het op eigen veld op tegen Warnsveldse Boys en krijgt Rohda Raalte bezoek van Bemmel. Ook WSV en SC Klarenbeek komen in actie. Kortom, er valt genoeg te genieten!