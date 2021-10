LIVE | Robur laat zich verrassen, Activia en Overwetering houden elkaar vooralsnog in evenwicht en AZC leidt bij Colmschate’33

Hoofdklasse Kevin Schmidt is terug op het veld en dat doet ook de prestaties van SDC Putten goed

17 oktober Kevin Schmidt is terug aan het front bij SDC Putten. De aanvaller was een tijd uitgeschakeld, maar nu hij terug is, zit ook de Puttense hoofdklasser in de lift. Door een zege op Noordscheschut (2-0) gaf het de laatste plek over aan de ploeg uit Drenthe.