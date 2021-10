LIVE | Robur loopt weg bij Albatross, Activia uit het niets op gelijke hoogte en AZC leidt bij Colmschate’33

eerste klasse Verande­ring van spijs biedt Hierden soelaas

14:12 ,,Het was een spannende wedstrijd, een ieder bedankt voor uw komst’’, waren de afsluitende woorden van de omroeper van dienst. Spannend was het zeker. Maar de wedstrijd tussen Hierden en DOS’37 (2-2) was een parodie op voetbal. Een schouwspel waarin strijd en passie het wonnen van het amusement. En het script dat twee ‘Martijnen’ als invaller in de slotfase zouden scoren met het hoofd, was er een voor de betere scenarioschrijver geweest.