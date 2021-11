LIVE | Robur verovert periodetitel, Sc. Overwetering bezorgt AZC eerste nederlaag en Alcides blijft steken op gelijkspel

Moreel appel veilig­heids­re­gio IJsselland: blijf weg uit de voetbalkan­ti­nes, ook al mag het volgens de regels

Voorzitter Peter Snijders van de Veiligheidsregio IJsselland doet een moreel appel op mensen die van plan zijn dit weekend voetbalwedstrijden in het amateurvoetbal te bezoeken. De Stentor berichtte vrijdag dat er clubs zijn die in de kantine schermen ophangen om de wedstrijd op het veld ernaast te kunnen volgen. Volgens de regels mag dit, omdat kantines onder horeca vallen. Snijders: ,,Kom niet in grote groepen bij elkaar om gezamenlijk voetbal in een kantine te kijken.”

19 november