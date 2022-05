LIVE | Rohda Raalte geeft het weg, Groen Wit’62 breekt de ban, pakslaag voor Alcides en Heino op dreef

derde klasse Zelfkriti­sche Rou­veen-spits Jean-Paul Hooikammer eist een hoger rendement van zichzelf

Met een fraaie knal in de kruising lijkt Rouveen-spits Jean-Paul Hooikammer de derby tegen Olympia’28 te beslissen. In de slotfase wordt het toch nog 1-1 en koken de emoties even over.

24 april