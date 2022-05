LIVE | Rohda Raalte geeft het weg, pakslaag voor Alcides en Heino op dreef

Liveblog Pijnlijke avond voor Colmschate, Be Quick 1887 maatje te groot voor Alcides en Urk verovert de koppositie

Wie wordt er kampioen in de Hoofdklasse B? Bij de start van deze speeldag had SC Genemuiden een streepje voor, maar door de nederlaag bij De Dijk en de overwinning van SV Urk op Buitenpost gaan de voormalig eilandbewoners inmiddels aan de leiding. Een domper voor SC Genemuiden. Ook VVOG beleefde een teleurstellende middag, terwijl Alcides er niet in slaagde om de winst op TAC’90 een goed vervolg te geven. Dat en veel meer gebeurde er op 23 april op de amateurvelden.

