LIVE | Rohda Raalte op rozen tegen Alcides, AZC moet komen in Schalkhaar en Heino houdt vooralsnog stand

Tweede klasse Japanse avonturier Ryo Ikegaya gaat bij AGOVV voor het hoogst haalbare: ‘Hoop te promoveren’

,,Inside, inside!” “Ryo, right-back!” De Engelse termen die over het veld klinken, zijn niet bij elke zaterdagtweedeklasser wekelijks te horen. Bij AGOVV wel, want de 24-jarige Japanner Ryo Ikegaya kan zich dan al wel een beetje verstaanbaar maken in het Nederlands, snel denken in het veld gaat misschien toch wat makkelijker in het Engels.

