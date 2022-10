LIVE | Rohda Raalte op voorsprong in Den Haag, Heino wéér op achterstand en Victoria Boys en Columbia in de problemen

Na half jaar blessure­leed schiet Elshof Overwete­ring ‘gewoon’ langs ABS

,,Hopen dat hij scoort en man of the match wordt.” Het waren de profetische woorden van trainer Sander Poll over zijn spits de dag voor de wedstrijd. Scoren deed Rémon Elshof bij zijn terugkeer in de basis bij Overwetering na een half jaar blessureleed. Hij maakte tegen ABS beide doelpunten voor de thuisploeg: 2-1.

2 oktober