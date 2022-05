LIVE | Rohda Raalte opent de score, toch weer spannend in Heino en Alcides in de problemen

derde divisie Staphorst valt op Het Noorder­slag bijna niet te verslaan, dat merkt SteDoCo ook

Wéér een zege voor Staphorst op Het Noorderslag. Deze keer moest SteDoCo eraan geloven (2-1). Inmiddels is de derde divisionist in eigen huis al bijna zeven maanden ongeslagen. Op de ranglijst staan de geel-blauwen solide in de middenmoot.

