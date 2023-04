LIVE | ‘s Heerenbroek opent score in titelkraker, Flevo Boys jaagt op nieuwe voorsprong en nog geen goals in Hardenberg

Programma Deventer/Zutphen ‘Do or die’ voor korfbal­lers van Devinco en fraaie derby’s in Olst en Zutphen

In de meeste sporten komt het einde van de competitie langzaam maar zeker in zicht. Zo vallen in de zaalsporten deze weken de eerste beslissingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Devinco, dat zich in de laatste speelronde hoopt te handhaven in de tweede klasse. In het amateurvoetbal staan er daarnaast twee fraaie derby’s op het programma.