LIVE | SC Genemuiden en Flevo Boys openen al vroeg de score, droomstart voor Heerde en Zwart Wit’63 in de achtervolging

tweede klasse Het kan niet op voor ZAC; perfecte score na drie duels en eindelijk zege in stadsderby tegen Be Quick'28

Dat ZAC voor eigen publiek nauwelijks een kans creëert en de tegenstander de bal gunt, zal trainer Arnie Pot een zorg zijn. De start van het seizoen is geweldig met een derde overwinning op rij en de 1-0 tegen Be Quick’28 is bovendien de eerste zege in een stadsderby sinds het seizoen 2018-2019, toen het nog in de derde klasse speelde.

16 oktober