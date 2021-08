LIVE: SC Genemuiden geeft het helemaal weg, SV Urk opent sterk en uitblinkende doelman in Ermelo

derde divisie Kansen genoeg voor Staphorst, maar de bal gaat er niet in tegen VVSB

21 augustus De rekenmeesters in Staphorst hadden hun werk gedaan. Na 314 dagen klinkt Green, Green Grass of Home weer uit de speakers, en is er in de bestuurskamer weer een Staphorster rol bij de koffie. Eindelijk weer een thuiswedstrijd op Het Noorderslag met publiek, maar na de 0-0 tegen VVSB is er toch een kleine kater.